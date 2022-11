Andrei Prepeliță a refuzat să preia o echipă arabă cu gândul la FCSB: „Cu siguranță vor apărea alte posibilități”

Antrenorul Andrei Prepeliță este liber de contract din 24 octombrie, când a fost dat afară de la FC Argeș, primind, deja, o ofertă pentru a pregăti o echipă.

„Cu siguranță vor apărea alte posibilități”, spune Andrei Prepeliță, cu gândul la FCSB

Fostul tehnician al echipei Trivale a primit propunerea a pregăti o echipă din zonma arabă, dar a refuzat-o, chiar dacă era foarte bună din punct de vedere financiar.

„Și ieri am fost sunat de cineva cu o astfel de propunere, din zona arabă. Nu o precizez. Era o discuție cu o echipă din Liga a 2-a arabă, dar banii erau foarte buni.

Chiar l-am întrebat pe agent: ‘Crezi că asta o opțiune pentru mine ca să mă dezvolt ca antrenor?’. Și el a spus: ‘Nu, doar din punct de vedere financiar’.

Și am zis ok, mă gândesc la 37 de ani la aspectul ăsta sau mă gândesc să cresc și să devin un antrenor bun? Și după aceea, pe parcurs, cu siguranță vor apărea alte posibilități”, a spus tehnicianul, la AS.ro live.

Prepeliță așteaptă și alte variante, deoarece vrea să capete mai multă experiență, nu să „alerge” după bani. „E foarte importantă a doua experiență. Prima cred că e bună, per total, ca medie de puncte. Iar acum, e importantă a doua echipă unde merg.

Trebuie să confirm și să am rezultate bune. Important e ca în momentul în care ai oferta, să fie analizată. Nu știi ce îți oferă viața și fotbalul”, a mai precizat el.

Andrei Prepeliță nu are de gând să se autopropună la FCSB

Prepeliță s-a referit și la posibilitatea de a prelua FCSB, rămasă fără antrenor principal după demisia lui Nicolae Dică.

„Am văzut și eu declarația domnului Becali, dar mai mult de atât nu am discutat cu nimeni. Doar ce a apărut în presă. Nu am discutat deloc. Nu vreau să dezvolt foarte mult, pentru că nu am discutat nimeni și nu cred că e corect.

Nici vorbă, nu mă autopropun acolo, cine mă cunoaște și îmi știe caracterul știe că nu voi face niciodată așa ceva. Ei momentan au un antrenor interimar, pe Pinti (n.r. – Mihai Pintilii), care mi-e prieten și fost coleg.

Au avut o prestație foarte bună cu Rapid și mai departe ei trebuie să decidă cine va fi potrivit pentru club. Vom vedea.

Vom vedea ce va fi. Eu sunt antrenor liber la momentul ăsta, am încetat contractul cu FC Argeș, și e prima mea perioadă în care aștept.

Am avut continuitate în acești doi ani, acum a venit acest moment. Doi ani buni în care am acumulat foarte multă experiență și vom vedea ce va fi în viitor”, a încheiat el.