Andrei Prepliță este gata să preia banca tehnică a FCSB-ului: „Telefonul meu este deschis!” – Ce a spus tehnicianul român!

FCSB a rămas fără antrenor după ce Nicolae Dică și-a dat demisia în cursul zilei de marți. Înfrângerea suferită în deplasarea cu U Cluj (1-2) a fost picătura care a umplut paharul.

Andrei Prepeliță, fostul tehnician de la FC Argeș, a vorbit despre o posibiliă colaborare cu FCSB. Iată ce a spus despre echipa bucureșteană.

„Telefonul meu este deschis!”

„Sunt acasă la Pitești. Evident că îmi doresc să mă apuc din nou de treabă, dar nu am primit nicio ofertă concretă, iar de la FCSB nu m-a căutat absolut nimeni. Am primit doar unele propuneri de intermediere de la niște agenți, iar aceștia m-au întrebat dacă aș fi dispus să merg la niște echipe din Liga 1. Nu au fost discuții concrete cu cluburile respective, ci doar niște propuneri. Nici de FCU nu am fost căutat.

Dacă m-a sunat Gigi Becali? V-am spus că nu m-a sunat nimeni de la FCSB, absolut nimeni. Dar asta nu înseamnă că nu aș fi dispus la discuții cu cineva de acolo. Telefonul meu este deschis”, a declarat Andrei Prepeliță pentru ProSport.