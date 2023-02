Andrei Prepeliță a vorbit despre situația lui Mihai Pintilii: „Trebuie să aducă argumente!” – Ce a spus despre fostul său coleg de la FCSB!

Andrei Prepeliță, tehnicianul român, a vorbit despre fostul său coleg din teren, Mihai Pintilii, cel care se ocupă acum de FCSB.

Mai exact, fostul antrenor de la FC Argeș a comentat situația lui Pintilii, spunând cum acesta se poate impune în fața patronului Gigi Becali.

„Trebuie să aducă argumente!”

„Pintilii știe ce are de făcut, dar, din păcate, situația de acolo o știm foarte bine. Trebuie să aibă putere de convingere, să vină cu argumente. E un fost jucător mare. Nici eu n-am avut experiență, dar, din fericire, am avut libertatea de a decide. Am demonstrat că nu neapărat experiența decide. Cred că Pintilii trebuie să aducă argumente.

Eu cred că Gigi Becali acceptă argumentele. Nu cred că procedează așa de un an sau de doi. Cred că așa a fost tot timpul și cu ceilalți antrenori, care au fost, au reușit să-l facă să aibă încredere în ei. Îl cunosc foarte bine pe Pintilii. Atitudinea lui este una de lider.

A fost un jucător important, un jucător muncitor. Probabil că le transmite jucătorilor această determinare și dorință de luptă. Dar e important și factorul tactic, pentru că contează în meciurile importante. El are experiență, pentru că e de ceva timp la FCSB și, probabil, că știe ce are de făcut”, a declarat Andrei Prepeliță, potrivit AS.ro.