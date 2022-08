Andrei Prepeliță, discurs scandalos după victoria cu CS Mioveni: „De un an de zile sunt contestat! Eu sunt răul din Pitești!”-Ce a declarat tehnicianul român!

FC Argeș a învins-o pe rivala locală în această seară (1-0 contra CS Mioveni). Andrei Prepeliță, tehnicianul echipei din Trivale, a avut un discurs manifest la finalul partidei.

Deși acesta a contribuit ca jucător la promovarea echipei în primul eșalon, iar ca antrenor a dus-o pe FC Argeș în play-off sezonul trecut, Prepeliță este contestat, iar acesta a răbufnit.

„Sunt răul că am luat echipa când era pe ultimul loc și am salvat-o de la retrogradare!”

„Veneam după două înfrângeri, din punctul meu de vedere..cea cu Craiova clară, dar dacă ne gândim de unde am plecat, plus un meci bun la Rapid…eu nu mi-am pierdut niciun moment încrederea în echipă.

Sunt conștient de ceea ce fac și ce jucători am. A fost o săptămână grea, cu multă presiune negativă din partea unora. Eu mi-am văzut de treaba mea și le mulțumesc băieților că m-au înțeles și au respectat ceea ce trebuie.

Sunt convins că nu va fi ușor nici în continuare. Am spus-o de la început că, aducând atât de mulți jucători, este acest risc și omogenitatea va suferi. Ușor-ușor, când relațiile de joc se vor suda și vom petrece mai mult timp împreună, lucrurile vor fi ok.

De un an de zile sunt contestat la Pitești. Eu sunt răul din Pitești. Răul că m-am întors ca fotbalist ca fotbalist și am pus umărul la promovare, sunt răul că am luat echipa când era pe ultimul loc și am salvat-o de la retrogradare, sunt răul care am dus echipa în play-off. Acum, avem nouă puncte din șase meciuri.

Eu îmi văd de treaba mea, nu am răspuns nimănui. Astăzi am salutat și galerie, că am înțeles că a fost și ăsta un subiect și băieții din galerie erau deranjați. E dreptul lor să strige, dar unii jucători, cei mai noi, nu prea înțeleg ce se întâmplă.

(n.r. – despre Iasmin Latovlevici) El este un jucător cu experiență. Am vorbit cu el și nu a vrut să se exprime în felul acesta. El trebuie să-și facă treaba și să joace simplu. Are probleme doar atunci când se complică. Am vorbit cu el toată săptămâna, am încredere în continuare în el, este un jucător de bază, dar după acel meci era normal să intre Viana, care a făcut un joc bun.

(n.r. – despre Grigore Turda) Grigore, într-adevăr, s-a accidentat. Ne pare foarte rău. Traversa un moment bun. Era bine și pentru noi să-l avem apt. Ne ajuta foarte mult. Probabil pentru 2-3 luni. Sperăm cât mai repede

Tot ce am discutat, am discutat doar cu jucătorii. A fost o discuție dură, nu îi menajez deloc când e cazul, dar nu m-am gândit niciodată să dau jucători afară”, a declarat Andrei Prepeliță, după victoria cu CS Mioveni.

În urma acestui rezultat, FC Argeș a urcat pe poziția a 6-a, cu 9 puncte.