Andrei Prepeliță putea reveni pe banca tehnică, dar suspendarea de la FRF l-a împiedicat: „Din păcate, s-au împotmolit!”

Andrei Prepeliță a rămas liber de angajament după despărțirea de FC Argeș din acest sezon. Tehnicianul a declarat că a fost aproape să revină pe banca tehnică în această iarnă.

Mai exact, Prepeliță a dezvăluit că, dacă FRF nu l-ar fi suspendat 4 etape, ar fi revenit în antrenorat. Iată ce a spus tehnicianul.

„Din păcate, s-au împotmolit!”

„Au fost discuții în perioada asta? Am avut discuții, da, de când am încheiat contractul cu FC Argeș. Dar, am spus că în iarnă va fi un moment prielnic să preiau o echipă, pentru că ai ceva timp să pregătești echipa.



Poți să mai aduci jucători, fiind fereastra asta de transferuri, doar că la finalul anului a venit și acea suspendare de patru etape și, din păcate, s-au împotmolit, să spun așa, negocierile.

Mi se pare corect, și eu dacă aș fi președinte la un club… Să iei un antrenor cu o suspendare și cu patru etape…”, a spus Andrei Prepeliță, pentru Pro Arena.