Andrei Prepeliță, resemnat după ce a a pierdut cu Faru Constanța: ”Nu contează doar atitudinea!”

Farul Constanţa a întrecut duminică, pe teren propriu, formaţia FC Argeş, scor 3-0, şi a trecut pe primul loc în clasamentul Superligii. Meciul, care a contat pentru etapa a zecea, a fost întrerupt timp de opt minute, pentru a i se acorda îngijiri medicale unui spectator.

La finalul meciului, Andrei Prepeliță a fost resemnat și a oferit mai multe declarații.

”Nu am început meciul deloc bine. La începutul meciului trebuie să fii proaspăt, lucid. Adversarul a avut ocazie în minutul 1. După aceea, primim gol dintr-o fază fixă, nu ne organizăm. Am echilibrat meciul și așteptam mai mult în repriza a doua. Știam ce joacă Farul, am avut și câteva ocazii de care nu am profitat. Puteam să egalăm. Garitta putea marca. Ne complicăm, facem greșeli, iar eu nu mai am argumente la unii jucători să îi apăr. Merg din greșeală în greșeală. Nu mai am ce să fac, șanse au avut.

Trebuie să schimbăm. Ne dorim să ne batem pentru play-off. Am ridicat standardele anul trecut și e normal. Ne dorim mult, dar deocamdată când jucăm mai slab primim trei goluri, iar când jucăm mai bine facem greșeli personale și permitem adversarului să marcheze.

L-am certat pe Ișfan, nu s-a ridicat la înălțimea evoluțiilor lui de la începutul campionatului și este un semn de întrebare. Un jucător ca el, care e în atenția tuturor echipelor și în atenția echipei naționale, nu trebuie să lase garda jos.

Au avut atitudine, s-au bătut, dar nu contează doar atitudinea, sunt și alte aspecte. E un duș rece, e a doua înfrângere”, a declarat Andrei Prepeliță la finalul meciului.