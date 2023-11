Andrei Prepeliță surprinde după victoria pe terenul liderului Ligii 2: „Au fost meciuri execrabile”

Echipa FC Buzău s-a impus cu 1-0 pe terenul liderului Ligii 2, Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 12-a.

„Am fost primul care a zis că au fost meciuri execrabile”, a recunoscut Andrei Prepeliță

Golul a fost marcat în minutul 27, de Valentin Dumitrache, jucător care înscrisese și în victoria istorică de la mijlocul săptămânii trecute, 1-0 cu Farul în Cupa României.

„Ideal ar fi pentru un antrenor să aibă echipe ca Șelimbăr sau Corvinul pentru că sunt omogene, luptă pentru fiecare meci.

Cu Dumitrache a fost o situație după meciul cu Steaua când a jucat foarte bine. L-a luat valul, a plecat la echipa națională. I-am spus încă de atunci.

Am avut discuții cu el. Este un jucător bun și doar dacă înțelege ce îi spun se va dezvolta”, a declarat după meci antrenorul oaspeților, Andrei Prepeliță.

El s-a referit și la criticile venite din club. „Am văzut reacția domnului președinte al consiliului. Cu el am discutat de când am venit. Putea să vină să vorbim.

Dacă dânsul consideră că trebuie să vorbim prin ziare. El este unul dintre acționarii echipei. Mi-a setat un obiectiv, dar nu să fiu pe primul loc în etapa a 12-a.

Dânsul poate știe că am găsit patru jucători. A zis ceva că îl regretă pe Adrian Mihalcea. Și mie mi-ar fi convenit să am jucătorii de anul trecut. Echipa are nevoie de susținere. Eu am fost primul care a zis că au fost meciuri execrabile.

Eu am un contract, sunt profesionist. Dacă dânsul consideră că e nevoie de o schimbare. Am o clauză în contract. Am avut oferte de la Liga 1 în vară și puteam să activez acea clauză.

Am avut oferte și în acest sezon. Am acest proiect. Nu m-a sunat nimeni după acea declarație. Primarul mi-a dat încredere”, a mai precizat Prepeliță.