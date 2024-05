Andrei Vlad a spus lucrurilor pe nume: ”Nu cred că am acceptat statutul de rezervă, am fost nevoit să fac acest lucru!”

Rapid Bucureşti a câștigat, acasă, duminică seara, scor 2-0, contra campioanei României, FCSB, în ultima partidă din Superligă din acest sezon.

La finalul meciului, portarul Andrei Vlad, care a devenit rezervă, a oferit mai multe declarații.

El susține că a fost nevoit să accepte statutul de rezervă.

”Din păcate nu am terminat anul așa cum ne-am dorit, dar pentru noi acest meci nu mai conta. Suntem fericiți că suntem campioni. Eu n-am venit în vacanță, am venit să joc fotbal, să-mi fac treaba. Nu-mi reproșez absolut nimic în această seară.

Nu cred că am acceptat statutul de rezervă, am fost nevoit să fac acest lucru. Am un contract aici. Când nu joci e greu, dar nu înseamnă că fotbalul se termină aici. Deocamdată, viitorul meu e incert. Îmi doresc să joc, dar sunt aici, am contract până în iarnă, rămân până atunci și vom vedea ce se va întâmpla. Nu știu dacă am oferte, întrebați conducerea, eu sunt jucător”, a spus Vlad.