Mihai Leu a transmis un ultim mesaj: „Tot ce contează, la final, e cât ai iubit şi cât ai fost iubit”

Familia mea, Anna, iubirea mea, şi fiul nostru, Marco, mi-au fost sprijinul, echilibrul, puterea. Tot ce am fost mai bun s-a datorat lor. Am trăit cu inima plină pentru voi şi plec cu ea la fel de plină.

Le port o recunoştinţă profundă tuturor celor care mi-au fost alături în cele două mari lumi care m-au definit: boxul şi automobilismul. Colegilor din ring, oameni cu care am împărţit nu doar efortul şi gloria, ci şi tăcerea din vestiar sau emoţia dinaintea gongului. Şi colegilor din motorsport, cei care au fost mereu acolo, în garaj, în cursă, în spatele proiectelor, cu mâinile murdare şi inimile curate. Am avut parte de două familii sportive adevărate, care m-au făcut să simt, în fiecare clipă, că nu lupt şi nu conduc niciodată singur.

Şi un gând aparte îl port oraşului meu Hunedoara. Locul unde m-am născut, unde am visat pentru prima dată şi unde m-am întors mereu, indiferent cât de departe m-a purtat viaţa. Hunedoara mi-a fost acasă, nu doar ca loc, ci ca inimă. Chiar şi înainte să plec din această lume, am simţit nevoia să mă întorc. Măcar pentru o zi. Pentru că acolo mi-am lăsat rădăcinile, sufletul şi dragostea. Vă mulţumesc, oameni dragi din Hunedoara, pentru tot.

Viaţa a fost pentru mine o luptă frumoasă. Am avut parte de victorii, de căderi, de reveniri. Am fost sportiv, dar mai ales am fost om. Şi am avut norocul de a fi înconjurat de voi, cei care mi-aţi dat sens, care m-aţi ridicat, care m-aţi iubit, chiar dacă poate, uneori, am greşit.