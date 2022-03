Andrei Vlad, contestat vehement de suporteri: ”Am pierdut patru campionate pe mâna lui! Îl vom înjura tot meciul”

FCSB a pierdut cu FC Argeș, scor 0-2, în etapa a 29-a din Liga 1. A fost al treilea meci consecutiv fără victorie pentru bucureșteni.

Aceștia au rămas la 14 puncte în urma CFR-ului. O mare parte din vină o poartă Andrei Vlad, care a gafat incredibil și a permis piteștenilor să câștige meciul. A fost schimbat la pauză cu Ștefan Târnovanu. Portarul a intrat în conflict cu suporterii FCSB-ului.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei roș-albastre, a precizat că nu mai vrea să-l vadă pe Vlad în poartă, așa cum Gigi Becali a anunțat că va face până la finalul stagiunii.

”Meciul mi s-a părut o bătaie de joc din partea tuturor la adresa suporterilor! Ce poate fi asta? Dacă eu îi spun lui Gigi de două luni de zile, când am avut o discuție, că am pierdut patru campionate pe mâna lui Vlad și de abia acuma și-a dat seama… asta este!

Târnovanu te-a scos la meciul cu Sepsi, când trebuia să iei bătaie. Copilul ți-a adus un punct, singur. Ce, ieri a avut evoluții slabe? A ieșit când a trebuit. Se vede clar că are atitudine de portar.

Important este să fie serios și concentrat la meci. Pentru că, dacă te uiți, toate meciurile le-am pierdut pe mâna portarilor. Ultimele patru campionate le-am pierdut numai din cauza portarului! La fel și în cupele europene.

Mă bucură faptul că acum Gigi și-a dat seama. Și ne-am mai bucura, dacă nu s-ar mai băga la echipă. Mă, frate, să-și aleagă doi-trei jucători, ăsta este punctul nostru de vedere, al suporterilor. Să-și aleagă doi-trei jucători, pe care vrea să-i vândă, și să joace cu ei titulari non-stop. Antrenorul are obiectiv să joace cu ei titulari non-stop, iar în privința celorlalți să-l lase pe antrenor să-și facă treaba, ca să știe cum lucrează la antrenamente, cum pregătește echipa!

Toți patronii fac asta, nu numai Gigi. Toți proprietarii de cluburi asta fac: ‘Bă, mie mi-l bagi pe ăsta și pe ăsta în teren, pregătești echipa cum vrei, dar o pregătești cu ăștia în teren!’. În stilul ăsta, sunt demoralizați și jucătorii, nu știu ce au de făcut.

Am discutat cu el. Am îngropat securea, dar uite că a dezgropat-o el iar, prin ceea ce a făcut acolo. Oamenii nu mai vor să-l vadă în poartă. Dacă-l mai văd în poartă… eu nu l-aș sfătui, pentru că îl vom înjura tot meciul și e păcat. E un copil care a greșit iar. Trebuie să se concentreze, ca pe viitor să știe ce are de făcut. Dar oamenii îl vor contesta foarte dur.

Nu cred că a clacat din cauza scandalurilor, pentru că el a fost singurul jucător care, indiferent de greșeala pe care a făcut-o, a fost titularizat din nou. Nu ca ceilalți care, atunci când greșesc, sunt trecuți pe bancă”, a declarat Gheorghe Mustață pentru fanatik.ro.