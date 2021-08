Andrei Vlad recunoaşte momentul greu prin care a trecut: ,,A fost o perioadă dificilă! N-am dormit bine”

Andrei Vlad, portarul celor de la FCSB, a reacţionat la finalul jocului cu Gaz Metan Mediaş, scor 2-1. Acesta spune că nu l-a surprins deloc faptul că a jucat, dar recunoaşte că nu a trecut prin cea mai bună perioadă la echipa ,,roş-albastră”.

,,Pentru mine nu e o surpriză că joc, nu am plecat nicăieri, nu mi-am făcut niciun bagaj.

A fost o perioadă dificilă, am trecut peste ea, mi-am făcut treaba, sunt obișnuit cu criticile, timpul le va rezolva pe toate.

În momentul de față sunt la FCSB, Voi apăra aici până când voi pleca.

Vreau să câștig trofee acolo unde joc, dacă va fi un transfer afară cu atât mai bine. Sunt episoade din viața oricărui fotbalist, te întăresc și mergi mai departe.

Nu am dormit foarte bine, dar m-am odihnit! Cu Rapid este un derby, nu am jucat niciodată contra lor, am văzut că ne șicanează, dar noi le vom răspunde pe teren.”, a declarat Andrei Vlad, la finalul jocului cu Gaz Metan.