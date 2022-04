Andrey Rublev a fost învins de Jannik Sinner în optimile de finală ale turneului de la Monte Carlo

Tenismenul italian Jannik Sinner, numărul 12 mondial, l-a învins pe rusul Andrey Rublev (8 ATP), finalist anul trecut, cu 5-7, 6-1, 6-3, joi, în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.415.410 euro.

Jannik! Jannik! Jannik! 🇮🇹 @janniksin delights the Monte-Carlo crowd with a comeback win over Rublev! #RolexMCMasters pic.twitter.com/0eHWYCMZEE



Sinner, sfertfinalist la Miami, va juca în sferturile de finală contra germanului Alexander Zverev (3 ATP).

Another angle on that 26-shot rally…👌 #RolexMCMasters pic.twitter.com/RU30ad4wpb

În alt meci, polonezul Hubert Hurkacz, cap de serie numărul 11, l-a învins pe spaniolul Albert Ramos, finalist în 2017, cu 7-6 (7/2), 6-2. În faza următoare, Hurkacz îl va înfrunta pe bulgarul Grigor Dimitrov, care a reuşit să-l elimine pe al patrulea favorit, norvegianul Casper Ruud, cu 6-3, 7-5.

Celelalte două sferturi de finală sunt Alejandro Davidovich Fokina – Taylor Fritz şi Diego Schwartzman – Stefanos Tsitsipas.

Rezultatele înregistrate joi în optimile de finală:

Alejandro Davidovich Fokina (Spania) – David Goffin (Belgia) 6-4, 6-1

Taylor Fritz (SUA/N.10) – Sebastian Korda (SUA) 7-6 (7/4), 7-5

Grigor Dimitrov (Bulgaria) – Casper Ruud (Norvegia/N.4) 6-3, 7-5

Hubert Hurkacz (Polonia/N.11) – Albert Ramos Vinolas (Spania) 7-6 (7/2), 6-2

Diego Schwartzman (Argentina/N.12) – Lorenzo Musetti (Italia) 2-6, 6-4, 6-3

Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.3) – Laslo Djere (Serbia) 7-5, 7-6 (7/1)

Jannik Sinner (Italia/N.9) – Andrey Rublev (Rusia/N.5) 5-7, 6-1, 6-3

Alexander Zverev (Germania/N.2) – Pablo Carreno Busta (Spania/N.13) 6-2, 7-5

‘Listen to that’ 😁

Both the Italian fans and @janniksin are outdoing themselves this year at #RolexMCMasters! 🇮🇹 pic.twitter.com/lffKEhFpyj

