Andrey Rublev reușește victoria carierei în fața lui Novak Djokovic și câștigă titlul de la Belgrad

Sârbul Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, a fost învins de rusul Andrey Rublev, 6-2, 6-7 (4/6), 6-0, duminică, în finala turneului ATP de la Belgrad, dotat cu premii totale de 534.555 de euro.

Andrey s-a impus în primul set după ce a făcut două breakuri, Djokovic a reușit să revină în meci după ce a fructificat a șaptea minge de set în al doilea, dar nu a mai avut energie în decisiv și rusul s-a impus la zero.

Absent mult timp din circuitul mondial, din cauza restricțiilor impuse pentru nevaccinații împotriva Covid-19, Djokovic își caută ritmul, iar la Belgrad a ajuns de fiecare dată în setul al treilea. Djokovic a trecut de Djere, Kecmanov, Khachanov până la finala cu Rublev.

Andrey Rublev este pe locul 8 în ierarhia internaţională.

