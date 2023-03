Anghel Iordănescu a vorbit despre neconvocarea lui Ianis Hagi: „Gică Hagi și-a luat avânt! I-am reproșat lui Edi”

Selecționerul Edward Iordănescu nu l-a convocat pe Ianis Hagi pentru primele meciuri din preliminariile CE 2024, fapt ce a atras mai multe reacții.

„I-am reproșat lui Edi că face această listă lărgită”, a recunoscut Anghel Iordănescu

Unul dintre cei care au criticat decizia a fost și tatăl fotbalistului, Gheorghe Hagi. Din cauza situației ingrate în care se află, Anghel Iordănescu a preferat să aleagă calea de mijloc.

Tatăl selecționerului l-a antrenat pe Gică Hagi la națională între 1993 și 1998, când prima reprezentativă a țării noastre a acut rezultate excelente, la loc de cinste fiind calificarea în sferturile CM din 1994.

„S-a creat o tensiune de care echipa națională nu avea nevoie. Din respect pentru Gică Hagi, cu dragoste pentru Ianis, pe care-l consider valoros și din iubire de tată, de selecționer, n-am să comentez.

A comentat Gică Hagi, a explicat selecționerul. Au fost emisiuni. Ianis Hagi ma are nevoie de încredere, mai are nevoie să apară pe o listă preliminară. Pe Ianis să-l ajute Maica Domnului să revină. Gică Hagi și-a luat avânt, pentru că staff-ul a analizat fiecare jucător în parte.

I-am reproșat lui Edi că face această listă, dar o face și pune o sumedenie de jucători. Și el știe că are jucători în țară mai buni. A venit cu explicația lui, iar eu n-am fost convins. Eu puneam numai jucătorii despre care știam că au cu adevărat o șansă.

Ce rost are să chemi în banda dreaptă un mijlocaș de afară, care nu are șansă să joace, când tu mai ai doi de afară și doi în țară? Ce rost mai are să îi pui?

Vă spun ce mi-a zis. Că același lucru au făcut și cei dinaintea lui, Rădoi și Contra, la sugestia FRF”, a spus Anghel Iordănescu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.