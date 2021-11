Anghel Iordănescu, propunere pentru FRF: „Ei trebuie să fie primii pe listă”. Cum i se pare varianta Edi

După ratarea calificării la Campionatul Mondial de anul viitor, Mirel Rădoi a anunțat că nu va mai rămâne pe banca echipei naționale.

Totuși, FRF speră să-l poată convinge să rămâne. În discuție cu privire la noul selecționer s-a implicat și Anghel Iordănescu, ”Generalul” ”Generației de Aur” de la sfârșitul secolului trecut.

Fostul tehnician a explicat faptul că cele mai bune variante ar fi Gică Hagi și Dan Petrescu, iar în urma lor ar fi și Mirel Rădoi. Acesta s-ar simți onorat și pentru dacă și Edi, fiul său, recent plecat de la FCSB, ar fi luat în discuție pentru postul de selecționer.

”Gică Hagi și Dan Petrescu sunt cei mai indicați să preia echipa națională. Hagi și Dan Petrescu trebuie să fie primii pe listă, cunosc foarte bine fotbalul românesc, sigur, pot să fie și Boloni și Pițurcă, sunt două nume mari, dar Hagi și Petrescu lucrează cu jucătorii, cunosc fotbalul românesc, cresc jucători tineri, chiar și Dan Petrescu cu Petrila, Păun, Cristi Manea.

Eu cred că pe jos vin să ia echipa națională, e visul oricui antrenor. Dacă Hagi și Dan Petrescu nu doresc, atunci era bine ca Mirel să continue. Înțeleg că Mirel își menține poziția de a renunța, atunci FRF ar trebui să-l lase să plece dacă nu mai dorește. Acum să nu se interpreteze că am vreun interes.

M-ar bucura ca Edi să fie în atenția federației, e băiatul meu, orice părinte vrea ca fiul lui să ajungă la cel mai înalt nivel. Naționala este performanța supremă pentru un antrenor, atunci atinge apogeul. Eu am ajuns în al doilea mandat după Al Ain în Emirate, am renunțat la un contract foarte mare, am dat și bani înapoi. Nu se compară salariul dat de Mircea Sandu cu ce primeam acolo”, a declarat Anghel Iordănescu, pentru Digi Sport.