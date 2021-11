Ciprian Marica, reacție în urma scandalului cu Ilie Năstase: „Acesta este singurul meu obiectiv”

Ciprian Marica a oferit o reacție în urma scandalului terenurilor cu Ilie Năstase. Fostul internațional român a fost acuzat că l-a dat afară pe Năstase din Fundația ce-i poartă numele.

Miza ar fi fost terenurile de la Baza Voința, care sunt administrate de cei doi.

„Aș începe cu terenul de 50 de milioane de euro. Vorbim de un teren al statului, nu e proprietatea nimănui. M-am trezit eu de nebun să investesc într-o bază sportivă. Am renovat stadionul de fotbal, facem o academie de tenis.

Sport, nu facem nimic altceva. Am avut o înțelegere cu Ilie Năstase, finul meu, la momentul respectiv avea încredere în mine. Ilie mi-a spus că nu mai e de acord, i-am spus nu am nicio problemă să facă un ”deal” cu oricine altcineva, cu o singură condiție: de a-mi garanta investiția făcută aici.

Detaliile înțelegerii nu vreau să le divulg. 10 milioane de lei i-am investit în reabilitarea bazei. Singurul meu obiectiv este să am o oarecare garanție asupra banilor pe care i-am investit. Fundația are niște datorii la mine, pe care mi le-am asumat.

Eu nu l-am dat afară pe Ilie Năstase din nicio fundație! El e membru fondator, nu l-a scos nimeni. Nu mai e președinte, într-adevăr. Pentru mine, oricum ar fi, eu cedez în situația asta. Nu am niciun scandal, nu e miza terenului, eu vreau doar să fiu ”safe” cu investiția pe care am făcut-o.

Ieri, l-am rugat să-l sune pe domnul Țiriac și să-i ceară un avocat. Venise cu o altă persoană care avea alte obiective. Eu am insistat ca domnul Țiriac să-l ajute cu un avocat pe Ilie. Ieri am discutat, a rămas să se uite pe acte, să ne hotărâm și să ne revedem. Nu are cum să se rezolve decât amiabil”, a spus Ciprian Marica, conform PRO TV.