Ante Vukusic l-a făcut praf pe Gigi Becali: „Până acum n-am vrut să vorbesc”

Atacantul Ante Vukusic s-a despărțit de FCSB, după ce nu a confirmat la roș-albaștrii.

Croatul a jucat la FCSB doar patru luni, timp în care a fost folosit 129 de minute în cinci meciuri. Nu a marcat niciun gol și a plecat de la FCSB. Acesta a vorbit pentru presa din țara natală despre implicarea lui Gigi Becali peste antrenor.

”Gigi Becali vorbește despre orice. Sună un jucător în fiecare zi. Jucătorii tineri sunt singurii pe care nu îi critică, pentru că speră ca va obține bani de pe urma lor. Până acum n-am vrut să vorbesc, pentru că n-am vrut să fiu amendat.

Nu mi-a venit să cred că el decide cine intră pe teren prin telefon. Am jucat meciul de Supercupă cu CFR, iar la pauză a decis să scoată cinci jucători. El face totul prin telefon, are un om pe bancă. Becali cumpără jucători tineri, așa crede că va obține și rezultate. CFR a câștigat campionatul pentru că a avut antrenor”, a declarat Ante Vukusic, pentru Dalmatinskportal.

Ante Vukusic a recunoscut că nu a vorbit niciodată cu Gigi Becali.

”Am înțeles că nici nu vorbește engleză. L-am întrebat pe antrenor, mi-a zis ‘știi cum merg lucrurile aici, faci ce spune patronul’. Toți mi-au spus că mai bine îmi văd de treabă decât să mă cert cu Gigi Becali. Niciun antrenor serios nu vrea să vină la Steaua (n.r. FCSB)”, a recunoscut Ante Vukusic.

Ante Vukusic a dezvăluit și mesajul transmis de foștii coechipieri de la FCSB.

”Am semnat contractul, iar apoi am mers la antrenament. Toți colegii m-au întrebat dacă știu unde am venit. Mi-au zis ‘dacă nu dai gol în primul meci, ești terminat’.

Am crezut că au glumit, dar se pare că au avut dreptate. Am mai avut momente grele în carieră, dar astfel de probleme n-am avut niciodată”, a mai spus Ante Vukusic.

Ante Vukusic a mai trecut, de-a lungul carierei, pe la Waasland-Beveren (Beglia), Greuther Furth (Germania), FK Tosno (Rusia), Olimpia Grudziadz (Polonia), NK Krsko (Slovenia) și NK Olimpija Ljubljana (Slovenia).

Citește și ANTE VUKUSIC, INTERZIS LA O ECHIPĂ DIN LIGA 1: „NOI VREM JUCĂTORI CU COLOANĂ VERTEBRALĂ!”