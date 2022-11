Anton Petrea visează la play-off! Ce le-a transmis jucătorilor după remiza cu Universitatea Craiova

Antrenorul Chindiei Târgoviște, Anton Petrea, este mulțumit de punctul scos de elevii săi cu Universitatea Craiova, 1-1, în restanța din Etapa a 6-a a Superligii.

„Trebuie să câștigăm toate meciurile ca să putem spera la play-off”, a spus Anton Petrea

Chindia Târgoviște este neînvinsă cu Anton Petrea pe banca tehnică, adunând 5 victorii și 3 remize. În total, echipoa din Târgoviște are 21p, care-i permit să ocupe locul 9.

„A fost un meci disputat, un meci frumos zic eu. În prima parte pot spune că am avut inițiativa. I-am dat posibilitatea lui Nistor să paseze pe zonă liberă și am primit un gol frumos. Am încercat să împingem jocul în repriza a doua.

Probabil s-a văzut pauza asta, fără jocuri, au avut aproape o săptămână de pauză jucătorii, ne-a afectat ritmul. Mă bucur că au crezut până la final. De la antrenamente încerc să le imprim asta, dorința de a marca, de a nu ceda nicio minge.

Am avut discuții cu ei, cu grupul, chiar și individuale, le-am explicat situația, mai devreme sau mai târziu își primeau banii, dar lucrurile deja s-au rezolvat. Dacă nu s-ar fi antrenat mai rău își făceau lor.

Trebuie să câștigăm toate meciurile ca să putem spera la play-off. Nu vreau să mă gândesc foarte departe, trebuie să o luăm pas cu pas. Obiectivul meu, stabilit, a fost clar, evitarea retrogradării. Am văzut multe surprize la Cupa Mondială, la nivelul cel mai înalt. Nu am avut să le urmăresc pe toate, că am avut și antrenamente„, a spus Toni Petrea, după meci.