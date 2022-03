Antrenor al naționalei Ucrainei a fost bătut și ”răpit” de militari ruşi. Firul evenimentelor

Militari ruşi au ”răpit” un membru al Consliului districtului Korabelnî, Dmitro Afanasiev, a anunţat vineri, într-o postare pe Telegram, Parlamentul ucrainean, relatează AFP, potrivit news.ro.

Dmitri Afanasyev este un atlet de renume mondial, instructor de clasă internațională, antrenor al echipei naționale de taekwondo a Ucrainei.

”Ocupanţii au răpit un membru al Consiliului districtului Korabelnî, pe liderul facţiunii «Solidaritatea europeană», Dmitro Afanasiev”, ”un atlet cunoscut”, anunţă Verhovna Rada.

Dmytro Afanasyev, deputy of the Korabelnaya District Council was kidnapped in #Kherson.

After dispersing a pro-#Ukrainian rally, Dimitry defended his wife, who they tried to detain. For this, he was severely beaten: the hospital diagnosed numerous bruises and broken ribs. pic.twitter.com/qOs2TpJet5

— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022