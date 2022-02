Antrenorul Atalantei, decizie de ultim moment în privința lui Mihăilă! Anunțul venit din Italia

Valentin Mihăilă (21 de ani) a semnat zilele trecute cu Atalanta, ocupanta locului 4 din Serie A!

Internaționalul român a plecat astfel după un an și jumătate de la Parma și va evolua la Bergamo sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon, cu opțiune de cumpărare în vară. Mihăilă speră să îi convingă pe oficialii clubului că merită un loc în echipa-spectacol a fotbalului italian, iar antrenorul Gian Pierro Gasperini pare că are de gând să îi acorde toată încrederea sa.

Potrivit informațiilor din partea Gazzetta dello Sport, tehnicianul italian ar fi cerut la Mihăilă să fie inclus pe lista UEFA, acolo unde Atalanta este calificată în primăvara Europa League. Noua echipă a românului va juca împotriva grecilor de la Olympiakos, în 16-imile competiției, iar extrema în vârstă de 21 de ani are șansa de a-și demonstra calitățile la cel mai înalt nivel.

8.000.000 de euro va trebui să îi plătească Atalanta americanului Kyle Krause, pentru un transfer definitiv al lui Valentin Mihăilă. Din această afacere va avea de câștigat și CS U Craiova, fosta echipă a lui Mihăilă, care a păstrat un procent de 10% din viitorul transfer al jucătorului, astfel că Mihai Rotaru va încasa nu mai puțin de 800.000 de euro din toată această afacere.