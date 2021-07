Antrenorul care a refuzat-o pe Real Madrid înainte de numirea lui Ancelotti: „A fost un gest de dragoste față de club”

Massimiliano Allegri a acceptat să se întoarcă la Juventus în această vară la doar doi ani de la despărțirea de echipa torineză. Înainte să aleagă revenirea în Serie A, tehnicianul de 53 de ani a fost curatt de Real Madrid. Florentino Perez chiar l-a dorit pe italian pe Santiago Bernabeu după plecarea lui Zinedine Zidane. Șeful trupei blanco l-a ofertat pe omul care a luat pauză în antrenorat în ultimii doi ani. Însă Allegri a preferat clubul pe care l-a antrenat între 2014 și 2019 și alături de care a câștigat campionatul în fiecare sezon. El a fost adus să facă uittă era Pirlo, experiemntul eșuat al „Bătrânei Doamne” din ultimul sezon. La prezentarea ca antrenor al lui Juventus pentru stagiunea 2021-2022.

„Trebuie să mulțumesc Madridului și președintelui pentru oportunitatea primită. Apoi m-am gândit și am ales Juventus. A fost un gest de dragoste față de un club care mi-a oferit mult și pe care îmi place să îl antrenez”, a precizat superantrenorul pentru jurnaliștii prezenți la eveniment.

Allgeri va colabora din nou cu Ronaldo, care a ales să continue la torinezi pentru al patrulea sezon consecutiv.

„Ieri am vorbit cu Ronaldo, precum și cu ceilalți jucători. I-am spus că va fi un an important și că mă bucur să îl revăd. Dar, de asemenea, că are o responsabilitate mai mare decât acum 3 ani, când el a găsit o echipă mai experimentată. Aștept nu numai goluri de la el, ci să fie un exemplu cu experiența sa”, a încheiat Allegri.

