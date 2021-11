Antrenorul care i-a dat cel mai mult „de lucru” lui Becali! MM Stoica explică: „Nu voia să facă schimbări”

FCSB a schimbat o mulțime de antrenori de-a lungul anilor, asta deoarece este foarte bine cunoscut faptul că patronul este lipsit de răbdare și îi place să comande totul în viața echipei sale!

Gigi Becali s-a despărțit recent de Edward Iordănescu, după doar trei luni de colaborare. Deși la început a părut că tehnicianul în vârstă de 43 de ani a reușit în ultimul ceas să îl stăpânească pe afacerist, în cele din urmă însă, Iordănescu Jr. a plecat cu scandal de la echipă, din cauza neînțelegerilor cu finanțatorul.

Întrebat despre antrenorul cu care i-a fost cel mai greu să lucreze, MM Stoica nu a ezitat să dea un răspuns pe loc. Managerul general al celor de la FCSB l-a numit pe Mihai Stoichiță, actualul director tehnic al FRF, despre care a spus că nu voia să facă schimbări, deși din tribună veneau sugestiile clare ale lui Gigi Becali.

”Mihai Stoichiţă, pentru că nu voia să facă schimbări. Îi spuneam să îl scoată pe Tibi Bălan, că are galben. Nu ştiu ce… Păi, aţi uitat de Giuleşti? Al cui era telefonul. Să iasă Bicfalvi, că are galben. Gigi are problema asta, dacă are galben o să ia roşu, nu mereu se întâmplă aşa.

Au fost mulţi antrenori cu care am lucrat… Mie nu prea îmi place să discut, să critic oameni cu care am lucrat în trecut, chiar nu prea îmi place. Nu ştiu câţi antrenori cu care am lucrat m-au criticat pe mine. Chiar nu reţin”, a spus Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.