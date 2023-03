Antrenorul care l-a refuzat de două ori pe Gigi Becali a dezvăluit motivul

Ilie Poenaru este unul dintre antrenorii pe care patronul Gigi Becali i-a dori pe banca tehnică a clubului său în ultimii ani.

Cu toate acestea, tehnicianul a refuzat propunerile latifundiarului din Pipera și a dezvăluit care a fost contextul în care a oferit refuzul.

Poenaru a declarat că a simțit că nu este momentul potrivit să antreneze roș-albaștrii.

„De două ori s-a întâmplat (n.r. să fie ofertat de FCSB). A fost prima dată atunci când am evitat retrogradarea și apoi în al doilea an. Am simțit că nu este momentul. Mie îmi place să fiu implicat într-un proiect și nu am vrut să dau curs unei alte oferte, cu toate că Steaua e Steaua sau FCSB e FCSB.

Sunt echipe despre care se spune că nu trebuie să le refuzi. Echipe ca FCSB, CFR, Craiova și mai nou Rapid, Farul, nu se refuză. Chiar înainte să plec la Mediaș, a fost discuția cu Dinamo, care era în situația în care era. Crede-mă că oarecum m-am gândit că e Dinamo și am avut o părere de rău că nu m-am dus. Sunt cluburi care te atrag”, a spus Ilie Poenaru, în cadrul podcastului VictoryCup.