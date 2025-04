Dan Petrescu e șocat după FCSB – CFR Cluj 3-2: „Nu am înţeles nimic! Ne-am bătut singuri”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat că elevii săi s-au bătut singuri cu FCSB, făcând „cadouri” şi nereuşind să fie exacţi în defensivă.

Gazdele au jucat în zece din minutul 65

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-2, gruparea CFR Cluj, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii.

Gazdele au jucat în zece din minutul 65 şi s-au desprins la cinci puncte de clujeni.

„Toţi aţi văzut! În primele 40 de minute nu au ajuns la poartă. La pauză a fost 1-0 nemeritat total. Meritam mai mult. La primul corner al lor a fost 2-0, noi am avut vreo şapte şi nu am reuşit să marcăm. Pe urmă am facut un cadou. Ne-am bătut singuri. Greşeli mari de tot, nu ai cum să ai pretenţii. Azi, fără să încerce, cei de la FCSB au dat trei goluri.

Cei de la FCSB au experienţă mult mai mare. Când ai experienţă la nivelul ăsta e mai uşor. Mulţi dintre jucătorii noştri n-au luat campionate, nu ştiu cum este şi asta s-a văzut la mulţi dintre ei.

Meciul ăsta m-a şocat, nu am înţeles nimic! Dar să joci, să domini şi să fie 0-3! Doamne-fereşte! Parcă a fost totul împotrivă, şi eu am fost un pic bolnav, nici antrenamentul de dimineaţă nu l-am făcut. Nu ar trebui să spunem ceva despre arbitru la meciul ăsta, că nu a fost influenţat rezultatul de arbitru.

Şi la cupă trebuie să ne gândim bine, dar şi la campionat. Nici la campionat nu suntem siguri că mergem în cupele euopene. Aţi văzut cum e clasamentul primelor cinci. Cu Farul va fiu un meci greu! Alibec e în formă, noi vom avea de făcut drumuri, azi a fost un meci foarte intens, o să fie greu.

[Cu acest rezultat CFR a ieşit din lupta pentru titlu?] Nu pot să spun asta, matematic mai sunt şanse, dar… poate dacă cei de la FCSB pierd vreo două meciuri, iar până acum nu au pierdut niciunul…”, a declarat Dan Petrescu după înfrângerea suferită pe Arena Naţională, duminică seara, 2-3 cu FCSB.