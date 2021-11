Antrenorul care n-ar accepta niciodată o colaborare cu Gigi Becali: ,,N-am cum să merg în aşa loc”

Gigi Becali a rupt înţelegerea cu Edi Iordănescu, iar în locul său a fost numit Toni Petrea. Acesta s-a mai ocupat de echipa ,,roş-albastră” şi în sezonul trecut.

Daniel Pancu, o emblemă a Rapidului, a vorbit după schimbările de la FCSB. Acesta a mărturisit că nu ar putea să lucreze vreodată cum se procedează acum la echipa ,,roş-albastră”. ,,Pancone”susţine că mai bine ar trăi 20 de ani din reclame decât să meargă într-un mediu ca cel de la FCSB.

,,Nu mă duc acolo, am tot fost întrebat. E periculos să ai șapte victorii în România pentru că ești demis. Și cu Șumudică a fost la fel și au mai fost și alte cazuri. Nu am cum să merg vreodată în așa loc. Eu nu văd fotbalul așa. Prefer să mai stau în reclame, nu un an, încă 20 de ani decât să merg în locuri din acestea. Poate Edi a fost convins de ceva, de un act pe care l-a semnat și a crezut că este altceva, dar nu.

Noi știm cum e normal. Te duci și te întâlnești cu patronul în prima zi și îți spune ’Vezi că din când în când visez ceva noaptea și a doua zi s-ar putea să îți spun să bagi trei jucători’. Tu poți să spui da sau nu. Poate la discuția aia ai spus da: ’Da, domnul patron, dacă se întâmplă o dată fac asta’. Dacă nu ai spus și vine și face nu există. Totul este legat de o discuție bărbătească de la început.”, a declarat Daniel Pancu, pentru Digisport.