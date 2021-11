Suporterii FCSB, gata să preia clubul de la Gigi Becali: ,,Am discutat cu cineva! Are curaj să facă asta?”

Plecarea lui Edi Iordănescu de la FCSB a umplut paharul pentru suporterii echipei ,,roş-albastre”. După ce s-a întrerupt colaborarea dintre cele două părţi, Gigi Becali i-a transmis lui Gheorghe Mustaţă că ar renuţa la club pentru suma de 10 milioane de euro.

După ce au purtat această discuţie, liderul suporterilor de la FCSB a trecut la fapte. Acesta susţine că a purtat tratative cu o persoană pentru a prelua echipa de la Gigi Becali.

Gheorghe Mustaţă este dispus să se implice în vânzarea FCSB-ului, însă este de părere că Gigi Becali nu va renunţa la echipa pe care a preluat-o în 2003.

,,Vă spun în premieră! Noi am discutat azi cu cineva. Toată societatea, cu toți jucătorii, să pună pixul, să ceară 10 milioane de euro. Noi, la câți suntem, dacă venim cu 10 euro pe an, faceți socoteala câți suntem, dacă venim cu 10 euro un million de suporteri, o luăm! Și am discutat cu cineva. Are curaj să facă asta?! Într-o lună luăm societatea cu totul.”, a declarat Gheorghe Mustaţă, pentru ProSport.