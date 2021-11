Antrenorul care refuză să preia naţionala: ,,Nu sunt pregătit să fiu selecţioner”

Sunt şanse mici ca Mirel Rădoi să mai continue pe banca primei reprezentative, având în vedere că şansele de calificare la baraj au scăzut, odată cu egalul cu Islanda, de la Bucureşti, scor 0-0.

Actualul selecţioner şi-a exprimat de multă vreme decizia de a antrena o echipă de club, iar acesta ar putea fi momentul, după campania de calificare a echipei naţionale. Rămâne de văzut însă cine va prelua banca echipei naţionale.

Marius Şumudică, antrenorul turcilor de la Malatyaspor, spune că nu se pune problema ca el să preia echipa naţională, pentru că nu se simte pregătit în acest moment să fie selecţioner.

,,Nu se pune problema! Nu sunt pregătit să fiu selecţioner… Sunt antrenori mai in voga, cu rezultate. Boloni, Petrescu, Hagi, sunt antrenori care au rezultate şi pot să vină.

Numele meu nu cred că este vehiculat, mă uitam şi azi pe un site, erau 7 antrenore enumeraţi, eu căzusem de pe lista aia, atunci nu iau in calcul. Eu mă gândesc la ce am de făcut acolo in Turcia, trebuie să scap echipa de la retrogradare.”, a declarat Marius Şumudică, la plecarea din România.