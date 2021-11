Antrenorul „cu foame de rezultate mai mare decât a lui Hagi”, cerut selecționer! Despre cine este vorba

FRF se află în continuare în căutarea unui tehnician care să îi ia locul lui Mirel Rădoi, iar Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță întâmpină dificultăți la negocieri!

Gică Hagi și Răzvan Lucescu sunt primii antrenori care au refuzat propunerile Federației, însă Marcel Pușcaș propune un nume total neașteptat. Președintele celor de la FC U Craiova l-a nominalizat pe Daniel Isăilă în funcția de selecționer.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani a mai lucrat la Federație și în perioada octombrie 2014 – iulie 2016, când a fost în staff-ul lui Anghel Iordănescu la prima reprezentativă, dar a condus și naționala U21, chiar înainte de venirea lui Mirel Rădoi.

„Degeaba vehiculăm tot felul de nume. Până la urmă și antrenorii ca și fotbaliștii au meseria pe care o au și au o cotă. Nu poți să chemi un antrenor care are 2.000.000 de euro pe an să vină pe 100.000 – 200.000 de euro. Își trage singur covorul de sub picioare în perspectiva carierei sale. Atunci, de ce mergem în Grecia?

Eu eram în Federație și se încerca la vremea respectivă, aducerea lui Olăroiu și atunci. Eternul Olăroiu, de 7 ani îl vrem pe Olăroiu. Tot de 7 ani îl vrem pe Mircea Lucescu. Tot de 7 ani l-am vrea pe Hagi, dar nu apucă să vină, la fel cu Boloni. Hai să fim realiști și să vedem ce putem face.

Nu poți aduce antrenor cu salariu de 500.000 de euro pe an. Trebuie să fie o compatibilitate în care un selecționer trebuie să se înconjoare de un staff pe care și-l dorește el dacă vrea să se simte comfortabil. Pe urmă selecționerul e dependent de o anumită durată. Nu poți să aduci selecționer pentru un meci, nu așa se lucrează

Sunt soluții, mă gândesc la Isăilă, deși stă și el la 500.000 de eruo pe an. Cum te-ai dus la Hagi, du-te și la Isăilă pentru că foamea lui de nume și rezultate e mai mare decât a lui Hagi. Hagi a avut parte de onoruri în fotbal, nu-i mai trebuie de la echipa națională.

Dacă tot vorbim de continuitate, Isăilă a fost cel care a dus greul acelei campanii de calificare la Europeanul din Italia. El l-a promovat pe Nedelcearu, pe Rus, pe Pușcaș, Cicâldău când nimeni nu a auzit de ei. Alții au cules doar caimacul cu 2-3 etape înainte de calificare. Dacă Isăilă a fost creatorul acelui lot, dă-i continuitate. Plus că a fost secundul lui Iordănescu la echipa națională. A câștigat o cupă și o supercupă a României, are o anumită experiență. Este foarte apreciat acolo unde este, i s-a prelungit contractul pe 2 ani”, a spus Pușcaș, potrivit GSP.