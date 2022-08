Antrenorul de la FCSB știe cum poate să facă din FCSB o adevărată forță: ”Cu siguranță va fi greu să ne oprească cineva!”

FCSB va juca în deplasare contra lui Viking, pentru un loc în grupele Conference League. În tur, norvegienii au câștigat cu 2-1. Dică a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei.

Antrenorul a evidențiat progresul făcut de echipă de când a fost preluată de el. Dică susține că FCSB va deveni o adevărată forță după ce va reuși să devină mult mai incisivă pe faza ofensivă.

”Ați văzut și voi cum a jucat echipa de când am venit eu. La fiecare joc, în afară de un singur meci în care am avut o posesie de 50%, am dominat toți adversarii.

Dezamăgirea mea e că nu reușim să marcăm mai multe goluri. Dacă marcăm măcar 50% din ocaziile pe care le avem, cu siguranță va fi greu să ne oprească cineva”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă din Norvegia.

De cine se teme antrenorul de la FCSB: ”A făcut un meci foarte bun împotriva noastră!”

”Suntem bine, ne simțim confortabil pe terenul nostru. Am scos un rezultat pozitiv la București. Nu suntem obișnuiți să jucăm la temperaturi atât de ridicate, a fost cald.

Fanii ne vor ajuta foarte mult, jucăm pe teren artificial, acesta ar putea fi un avantaj. E minunat că stadionul va fi plin, atmosfera este una incredibilă, toți sunt alături de noi. Dacă ne calificăm, a doua zi nimeni nu va mai merge la serviciu. Va fi sărbătoare!

Coman a făcut un meci foarte bun împotriva noastră. Plus mijlocașul care a fost eliminat (n.r. Darius Olaru, suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene). Sunt fericit că nu joacă, FCSB are jucători foarte buni din punct de vedere individual”, a declarat Morten Jensen în cadrul unei conferințe de presă.