Antrenorul echipei Sheriff Tiraspol a demisionat pentru a se duce în Ucraina să lupte împotriva trupelor ruse

Antrenorul echipei Sheriff Tiraspol, Yuriy Vernydub, a demisionat de la campioana Republicii Moldova şi s-a întors în Ucraina, ţara sa natală pentru a lupta împotriva trupelor ruse potrivit publicaţiei DailyMail.

”Sunt născut în Ucraina, trăiesc în Ucraina, sunt mândru de poporul meu care-şi apără ţara! Am în Ucraina soţia, doi copii şi doi nepoţi, am fraţi şi surori… Slavă Domnului, cu toţii sunt teferi, sper să nu-i atingă războiul. Voi cere permisiunea clubului să mă duc lângă familia mea”, a declarat în urmă cu două zile Yuriy Vernydub, citat de moldfootball.com.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!

He defeated Real Madrid in the autumn

Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022