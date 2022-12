Antrenorul lui CS Mioveni nu are soluții pentru ieșirea din criză: „Contează foarte mult, toate se rezumă la bani”

CS Mioveni are tot mai puține șanse cu fiecera etapă care trece, echipa fiind pe ultimul loc, la 10p de următoarea poziție din clasament.

„Dacă nu ai probleme financiare e altceva”, a spus antrenorul lui CS Mioveni

Înfrângerea cu Universitatea Craiova, 0-1 pe teren propriu în Etapa a 20-a, este a 14-a din actualul sezon pentru CS Mioveni, care a adunat o victorie (1-0 în deplasare cu Sepsi, în runda a 9-a) și cinci remize.

În acte, antrenor principal este Adrian Matei, deoarece este deținător al licenței PRO, dar de pregătirea echipei se ocupă Marius Stoica. Acesta spune că problemele financiare de care au avut parte jucătorii au cântărit în evoluția lor modestă de până acum.

„Pot spune că (n.r. – în meciul cu Universitatea Craiova) am alergat și am depus un efort foarte mare. Trebuie să-i felicit pe jucători pentru ceea ce au arătat pe teren.

E o tristețe că nu putem să luăm puncte. Ei și-au dorit. Mai avem o săptămână, trebuie să ne pregătim bine pentru jocul de la Pitești.

Deși în prima repriză au avut ei câteva ocazii, pot spune că în partea a doua am fost mai buni. Am avut un joc consistent și am pus presiune. Nu s-a văzut diferența din clasament. Eu m-am bucurat că am făcut trecerea de la meciurile slabe. Au arătat astăzi că pot.

Eu mi-aș dori să am liniște și să pot lucra cu ei cum trebuie. Își doresc, se vede asta. Noi trebuie să nu mai privim în urmă și să plecăm ca și reper din jocurile pe care le-am avut cu cele mai bune ale campionatului.

Asta e cea mai mare durere a mea. Am ajuns să-i cunosc ca și grup, sunt niște băieți buni, care dacă ar fi ajutați ar aduce rezultate. Dacă nu ai probleme financiare e altceva.

Contează foarte mult, pentru că toate se rezumă la bani. Noi vrem să ne facem treaba cât mai bine. Dacă jucătorii nu au confort, tu ca antrenor nu poți să fi fericit”, a declarat Stoica.