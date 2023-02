Antrenorul lui Rangers a vorbit despre situația lui Ianis Hagi: „Avem prea mulți jucători în lot”

Revenit pe teren pe 28 ianuarie după o perioadă de indisponibilitate de peste 1 ani, Ianis Hagi rămâne jucător de bază al echipei scoțiene Rangers.

Ianis Hagi este un jucător hibrid, care nu evoluează într-o singură poziție

Tehnicianul Michael Beale susține că Ianis Hagi este unul dintre jucătorii care va rămâne la Rangers și în sezonul viitor.

„În opinia mea, avem prea mulți jucători în lot. Există un motiv pentru care am adus încă unul sau doi, iar acesta este reprezentat de accidentări. De asemenea, câțiva jucători sunt împrumutați, dar vor reveni în vară.

Vreau ca toți să aibă claritate în evoluție, dar este dificil cu cât ai mai mulți jucători. Dacă mă uit la echipele mari din ligile de top ale Europei. Arsenal are cel mai consistent ’11’. La fel se întâmpla și la Liverpool. Când am fost acolo și am câștigat titlul, era un nucleu de 7-8 fotbaliști.

În ultimele săptămâni, am avut doar 18 jucători valizi și nu a trebuit să las pe nimeni în afara lotului. Pentru mine, cei mai importganți sunt jucătorii hibrizi, ca Hagi, Tillman, Kent, Arfield, Kamara sau Raskin, care nu joacă totdeauna într-o singură poziție, oferă mai multe opțiuni.

Asta căutăm la jucători, să aibă astfel de calități care să ne avantajeze. În trecut era Calvin Bassey. Suntem mulțumiți dacă avem mai mulți fotbaliști în jurul unui astfel de număr 9, dar nici nu vrem să punem prea multă presiune pe jucători”, a spus tehnicianul, potrivit scotsman.com.