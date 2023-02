Declarațiile antrenorului lui Glasgow Rangers după ce Ianis Hagi a lipsit de la ultimul meci al echipei

Ianis Hagi a revenit pe teren, la Glasgow Rangers, în meciul contra echipei St. Johnstone, scor 2-0, la un an de la accidentarea gravă, care l-a obligat să renunțe la fotbal pentru o perioadă.

Ianis Hagi a fost lăsat în afara echipei în etapa 24, cu Hears, iar antrenorul celor de la Glasgow Rangers a vorbit despre situația fotbalistului român.

„Ianis va reveni la antrenament. I-am dat liber două zile pentru a se odihni după revenire”, a declarat Michael Beale, în cadrul unei conferințe de presă.

Mijlocașul român a fost primit cu aplauze de suporterii lui Rangers.

„Am fost în al nouălea cer, suporertii au fost incredibili. Am avut pielea de găină timp de un minut. Am toată cariera în față, am 24 de ani. Sper să mai joc încă 15 ani, cel puțin”, a declarat Ianis Hagi pentru PRO TV și sport.ro.