Anunț de ultimă oră al omului care l-a propus pe Ondrasek la FCSB: „Sunt încrezător că se face transferul”

Dorit de Sepsi, dar și de Wisla Cracovia, cehul de 32 de ani are cele mai mare șanse să ajungă la vicecampioana României.

Fostul fotbalist al roș-albaștrilor, Adrian Neaga, cel care l-a recomandat pe atacant la FCSB, știe cel mai bine cum decurg negocierile pentru aducerea cehului la București.

„Dintre toţi atacanții, Ondrasek mi s-a părut cel mai potrivit pentru Steaua. S-a ajuns la o înțelegere! Singurul lucru care a rămas de pus la punct e durata contractului. Nea Gigi vrea pe un an, jucătorul vrea pe doi ani. I-a propus un an și, dacă joacă 70% din meciuri, se prelungește cu încă un an. Iar dacă va juca și în al doilea an 70% din meciuri, încă un an.

Nea Gigi i-a propus un contract foarte avantajos, ce nu cred că un alt club poate sa ii ofere!De aceea sunt foarte încrezător că se va face transferul.Suma de transfer să o spună nea Gigi dacă vrea, eu nu pot să o spun. Sumele să le spună nea Gigi”, a precizat fostul fotbalist pentru Telekom Sport.

Fotbalistul ceh tocmai și-a reziliat contractul cu Viktoria Plzen, ultima echipă la care a fost legitimat. Atacantul are 7 goluri marcate în 36 de meciuri disputate în toate competițiile, în sezonul trecut. Ondrasek a mai evoluat în carieră la echipe precum Tromso, Wisla Cracovia sau FC Dallas. Are și 2 goluri în 7 selecții pentru prima reprezentativă a Cehiei. Cota lui pe siteurile de specialitate este acum de 750.000 de euro.