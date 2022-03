Anunț tulburător în lumea fotbalului! Ofițerul medical FIFA de la meciul Nigeria – Ghana a decedat după ce fanii furioși au invadat terenul

Dr. Joseph Kabungo, ofițerul medical FIFA al partidei, a decedat în timpul incidentelor petrecute după partida dintre Nigeria și Ghana. Extrem de furioși că au ratat calificarea la Mondial, fanii nigerieni au invadat terenul și au distrus tot ce le-a stat în cale.

Ofițerul medical repartizat la această partidă, Dr. Joseph Kabungo, a decedat în urma conflictelor declanșate de fanii nigerieni pe teren, după fluierul de final. Potrivit presei internaționale, medicul din Zambia ar fi fost bătut până când și-a pierdut cunoștința. Ceilalți doctori au încercat să-l readucă înapoi la viață, dar eforturile au fost în zadar.

Andrew Kamanga, președintele Federației de Fotbal din Zambia a confirmat decesul lui Joseph Kabungo, care a ocupat postul de medic al naționalei din Zambia timp de 13 ani, în perioada 2003-2016.

Really sad that Zambian doctor Joseph Kabungo who was working as the CAF/FIFA Medical Officer at the Nigeria v Ghana game in Abuja yesterday was beaten by fans until he lost his consciousness. There were efforts to save his life but he didn’t make it.

May his soul rest in peace. pic.twitter.com/r6U0Ob3cz6

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) March 30, 2022