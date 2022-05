Anunțul făcut de Cristian Balaj, după cel de-al cincilea titlu consecutiv câștigat de CFR Cluj: „Repetăm reţeta Traore”

Preşedintele clubului de fotbal CFR Cluj, Cristian Balaj, a vorbit despre cel de-al cincilea titlu consecutive câștigat de ardeleană. Oficialul a declarat că acest trofeu este al jucătorilor şi al staff-ului tehnic, care au reuşit să obţină în acest sezon 95 de puncte.

„Vreau să îi felicit pe aceşti băieţi minunaţi pentru atitudinea pe care au avut-o azi cu echipa Craiovei, care a făcut tot ce a depins de ea, şi îi felicit, pentru că este fotbal, e normal că adversarul să îşi dorească să câştige. Am reuşit de-a lungul acestui meci să contracarăm toate pasele lungi şi centrările, ne-am retras şi automat am suferit. Îi felicit pe jucători, am făcut 95 de puncte, mai avem o etapă. Ne cerem scuze dacă am fost subiectivi uneori.

Mă bucur că am demonstrat că CFR Cluj are suporteri. S-a spus că jucătorii noştri nu au valoare, că sunt mai slabi decât ceilalţi, dar una peste alta, sunt 95 de puncte. În primul rând acest trofeu este al jucătorilor, al staff-ului tehnic. Noi, ceilalţi, doar am încercat să îi încurajăm, să le asigurăm condiţii optime şi probabil că împreună am reuşit să mulţumim aceşti suporteri minunaţi”, a spus Balaj la postul Digi Sport 1.

„Ar fi fost greu să repetăm greşeala pe care am făcut-o la începutul acestui an, pentru că de fiecare dată şi FCSB, şi Craiova s-au bucurat că ne-au egalat în ultimele secunde. Noi am fost jigniţi de-a lungul campionatului, dar am încercat să dăm o notă de seriozitate. Chiar dacă nu am fi câştigat campionatul, CFR nu intra în faliment. Datoria era către finanţatorul clubului, care ne-a susţinut tot timpul. Important este că CFR este un club puternic şi capitalul social este mai mare decât al primelor cinci echipe înmulţit cu 2. Noi avem 120 şi ceva de milioane, bani care nu se pot retrage, care sunt aici pentru a continua activitatea”, a mai spus Cristian Balaj.

Preşedintele grupării CFR Cluj susține că în vara acestui an se vor efectua patru transferuri de jucători după modelul Lacina Traore: „Marea majoritatea dintre ei vor rămâne (n.r. – dintre jucătorii din lot), dar în vară vor veni patru jucători foarte talentaţi, încercăm să repetăm reţeta Traore”.

CFR Cluj a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa CS Universitatea Craiova, în penultima etapă a play-off-ului Ligii 1 şi a câştigat al cincilea titlu consecutiv de campioană a României, al optulea din istoria sa.