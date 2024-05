Anunțul făcut de CSM București, după ce clubul a ratat Final Four-ului Ligii Campionilor

Adrian Vasile este pe punctul de a se despărți de CSM București, după ce clubul a ratat Final Four-ul Ligii Campionilor.

Consiliul de Administrație al clubului a anunțat la sfârșitul anului 2023 că Adrian Vasile va rămâne antrenor principal doar dacă va obține calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor.

Deși antrenorul nu și-a îndeplinit obiectivul vizat, CSM București nu a făcut anunțul oficial.

„CSM București este cea mai bună echipă din România, în condiții bugetare similare, cu un plus doar la atragerea de sponsorizări.

Situația echipei de handbal feminin a fost prezentată Consiliului de Administrație! Prin tot ce am întreprins in ultimii ani, prin tot ce intreprindem in continuare, vom incerca sa depășim si actualul prag al rezultatelor din Liga Campionilor.

Echipa se pregăteşte de ultimele confruntări ale sezonului, care vor aduce un nou titlu pentru clubul nostru!”, a fost mesajul transmis de CSM București.