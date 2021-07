Anunțul momentului! Marica a dezvăluit cine va juca în Liga 2, după fuziunea Farul – Viitorul

Fuziunea dintre Farul Constanța și Viitorul a adus unele schimbări în fotbalul românesc, printre care și componența echipelor ce vor juca din sezonul viitor în Liga a 2-a.

Farul va evolua în Liga 1, după ce a preluat poziția ocupată de Viitorul la finalul ediției trecute de campionat, astfel că locul echipei-fanion din Constanța în divizia secundă din stagiunea următoare a rămas vacant.

Însă, Ciprian Marica, președintele Farului până la fuziune, a anunțat, pe contul personal de Facebook, că numele clubului care va lua startul din luna iulie în a doua divizie este Fotbal Club Marina, de care se va ocupa în totalitate Nuredin Altay.

„Vă salut, prieteni! Majoritatea celor de aici sunt iubitori ai fotbalului, așa că fac unele precizări! În Liga a doua va activa din noul sezon Fotbal Club Marina!

De destinele grupării se va ocupa în totalitate președintele Nuredin Altay, un om dedicat, ambițios. Am ținut să vă anunț aici fiindcă am fost mereu transparent și de fiecare dată am ales sa aflați de la mine orice este de interes public! Așadar, cu prietenie le urez multă bună președintelui Nuredin Altay și echipei sale! Pt mine există doar Farul! Vă mulțumesc”, a scris Marica, pe Facebook.