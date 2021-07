Anunțul momentului! Moruțan la Galatasaray: „Înțelegere încheiată!”. Ce urmează

Cel puțin asta titrează presa din Italia. Conform lui Nicolo Schira, reputatul jurnalist specializat în piața transferurilor, a anunțat că mijlocașul de 22 de ani s-a înțeles cu gruparea de pe Cim Bom și va semna un contract valabil cinci ani.

După ce cu doar o zi înainte, același jurnalist anunța că Moruțan a ajuns la un acord de principiu cu formația turcă, astăzi a specificat faptul că românul s-a înțeles pentru o colaborare permanentă și că acesta urmează să vină zilele următoare la Istanbul pentru a face vizita medicală.

Totuși, Nicolo Schira nu a menționat suma de transfer asupra căreia se va face transferul. Astfel, Moruțan ar urma să fie coleg cu Alex Cicâldău, celălalt român ajuns pe Cim Bom în această vară, de la CSU Craiova.

”Înțelegere încheiată! Olimpiu Moruțan la Galatasaray de la FCSB, o înțelegere permanentă. Jucătorul va semna un contract până în 2026 cu Galatasaray SK și va ajunge la Istanbul pentru a face vizita medicală în următoarele zile. Cele două cluburi finalizează condițiile de plată pentru a finaliza mutarea”, se arată pe contul oficial de Twitter al lui Nicolo Schira.

🔜 Done Deal! Olimpiu #Morutan to #Galatasaray from #FCSB on a permanent deal. The player will sign a contract until 2026 with #GalatasaraySK and will arrive in Istanbul to have medicals in next days. Two club are finalizing the terms of payment to complete the move. #transfers https://t.co/WWaxCu8lNE

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2021