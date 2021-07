Moruțan, acord de principiu cu Galatasaray! Anunțul presei străine despre cel mai dorit fotbalist din Liga 1

Cu toate acestea, interesul celor de la Galatasaray nu a intrat în impas. Din contră chiar, mutarea tânărului jucător român la Istanbul este mai aproape ca niciodată. Conform reputatului jurnalist italian, Nicolo Schira, Moruțan este fascinat de formația la care a sosit recent și Alex Cicâldău și a ajuns la un acord de principiu cu aceasta, care ar fi valabil timp de cinci ani.

Ce mai trebuie clarificat este discuția dintre cele două cluburi. Galatasaray a oferit 5 milioane de euro, jumătate din pretențiile financiare solicitate de Gigi Becali. Asupra acestui aspect mai rămăne să se înțeleagă cele două părți.

”Olimpiu Moruțan este fascinat de Galatasaray și a ajuns la un acord de principiu pentru un contract până în 2026 cu Galatasaray, care nu a ajuns însă la o înțelegere cu FCSB. Continuă discuțiile pentru a se finaliza mutarea”, a postat Nicolo Schira pe contul oficial de Twitter.

Olimpiu #Morutan is fascinated by #Galatasaray and has agreed an agreement in principle for a contract until 2026 with #GalatasaraySK, which have not reached an agreement with #FCSB yet. Talks ongoing to try to finalize the deal. #transfers

