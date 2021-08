Anunțul șocant al Simonei Halep: „Voi face tot ce pot”

În primul tur, sportiva de 29 de ani a trecut, luni, de Magda Linette cu 6-4, 3-6, 6-1, chiar dacă a cerut un time out medical în setul al doilea.

În runda secundă urma să joace contra americancei Jessica Pegula (30 WTA), jucătoare cu care nu s-a mai întâlnit în circuitul WTA.

După ce a revenit a câștigat prima partidă după mai bine de trei luni de absență, Simona Halep a anunțat că este nevoită să părăsească turneul american din cauza problemelor medicale de la mușchiul aductor drept.

În acest caz, fostul lider mondial se va pregăti pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, programat în perioada 30 august – 12 septembrie.

”Din păcate, în această dimineață am aflat că am o mică leziune în mușchiul aductor drept și, prin urmare, era prea riscant să joc în seara asta. Mă voi odihni și voi face tot ce pot pentru a fi pregătită pentru US Open.

Pentru fanii din Cincy (n.r. Cincinnati), a fost frumos să vă văd din nou”, a anunțat Simona Halep, după retragerea din turneul de la Cincinnati.

Unfortunately, a scan this morning showed that I have a small tear in my right adductor and therefore it would be too risky for me to play tonight. I will rest up and do everything I can to be ready for the @usopen 🙏🏻

To the fans in Cincy, it was beautiful to see you again ❤️ pic.twitter.com/MaLAl4PQPe

— Simona Halep (@Simona_Halep) August 18, 2021