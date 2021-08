Simona Halep, detalii despre problemele medicale de la Cincinnati: „Uneori simt durere!”

Fostul lider mondial a izbutit să câștige prima partidă după mai bine de trei luni, astfel că victoria contra polonezi Magda Linette i-a readus încrederea sportivei din România!

Simona Halep va juca în această noapte, de la ora 02.00, contra americancei Jessica Pegula (30 WTA), în turul doi al întrecerii din Statele Unite ale Americii. Românca are un moral bun în momentul de față, asta după ce a reușit să treacă în meciul de aseară de primul adversar, scor 6-4, 3-6, 6-1.

Până atunci însă, constănțeanca a vorbit despre perioada mai puțin plăcută în care a fost accidentată și a dezvăluit că a fost speriată să revină în circuit din cauza durerilor pe care le-a avut. Totodată, Halep a ținut să explice și durerile în zona coapsei resimțite în meciul cu Linette și a mărturisit că mușchii nu sunt obișnuiți deocamdată pentru un ritm alert.

„Am fost accidentată trei luni la gambă! Am fost foarte speriată să revin în circuit, deoarece a fost o experiență foarte dureroasă în Roma. A fost prima dată în viața mea când am avut o astfel de accidentare și nu am știut cum să o gestionez.

Mi-am pus suficient timp deoparte pentru recuperare, iar acum mă simt în siguranță pe teren. Am dureri pentru că nu am jucat multe meciuri, iar mușchii nu sunt îndeajuns de pregătiți pentru ritmul meciurilor. Uneori simt durere și din acest motiv am luat time-out medical”, a declarat Simona la Cincinnati.