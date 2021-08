Anunțul trist făcut de unul dintre sportivii reprezentativi ai României: „Vine un moment când trebuie să spui stop”

Victor Mihalachi a trăt dezamăgirea ratării podiumului în finala probei de canoe dublu pe distanța de 1000 de m de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Fostul campion mondial a explicat evoluția din această dimineață.

„Eu aveam setat un obiectiv clar, locurile 1-3 la Jocurile Olimpice. Știam că sunt capabil să câștig o medalie olimpică, însă îmi pare rău acum că nu am reușit. Pandemia mi-a tăiat mult din elan anul trecut, în pregătire am mai avut dificultăți, în mare parte ne-am antrenat singuri, colegii noștri s-au accidentat, a fost mai dificil.

Nu am avut niciun sparring să ne antrenăm împreună. Au fost mai puternici ca noi, fără îndoială. Am avut ceva valuri de la șalupa care filmează înainte de start. Am plecat, până ne-am sincronizat, adversarii din stânga aveau deja avans. I-am văzut pe rever, cu coada ochiului, eu care nu mă uit în timpul cursei”, a mărturisit sportivul pentru Gazetă.

La 32 de ani, Mihalachi se gândește mai degrabă la retragere decât la următoarea ediție a JO, din 2024.

„Nu am nevoie de motivație, îmi place ceea ce fac. Am amintiri frumoase, mai puțin frumoase, emoții negative, constructive. De anul trecut însă am hotărât să mă retrag după Tokyo. Pentru mine s-a lungit un an cu amânarea Jocurilor. Mi-am luat inima în dinți, m-am antrenat până la capăt. Dar din păcate a fost doar locul 5.

Nu, nu voi rămâne în sport. Sunt ofițer, voi trece probabil în profesional. Vreau un altfle de viață. Din 2004 am stat în pădure, cum îmi place mie să spun, la Baza veche de la Snagov. Acum, vreau să ies din pădure, să mă bucur de viață. Am avut rezultate, am făcut multe pentru sportul ăsta. Dar vine un moment când trebuie să spui «STOP»”, au fost cuvintele canotorului.