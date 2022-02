Apelul disperat lansat de unul dintre veteranii Ligii 1: „Luni plecăm cu toții!”

Ioan Filip a fost unul dintre jucătorii care mai mereu a decis să iasă în față și să povestească situația extrem de dificilă prin care trece Gaz Metan.

Mijlocașul a mărturisit că e posibil ca la începutul săptămânii viitoare jucătorii să părăsească clubul care nu i-a mai plătit de luni bune. Ardelenii au fost și depunctați din cauza datoriilor și ar putea să sufere și alte penalizări în perioada următoare.

„Din păcate am luat un gol pe sfârșit, o neatenție. Noi suntem într-o situație foarte grea. Probabil luni vom pleca. Nu știu dacă o să mai rămână vreun jucător la echipă. Toți vor pleca! Nu se poate așa. Avem 4 luni restante, nu poți rămâne atâtea luni fără bani. Până în iunie se fac 9… Nu se mai poate! Am fost păcăliți, am fost mințiți, am avut încredere, dar gata. Ieri a fost o ședință, dar trebuie să se ia o decizie rapidă.

Luni toată lumea vrea să plece, speră să plece. Nu va mai veni nimeni. Probabil vor rămâne doar cei din Mediaș. De ce să mai rămân aici? Să stai 10 luni fără bani e greu. Toți avem familii, avem copii. O repet, Federația trebuie să facă ceva. Noi, jucătorii, trebuie să luăm atitudine, să facem ceva. Să avem o garanție. Altfel nu se mai poate. Jucăm pe burta goală… Am avut o perioadă în care am dominat campioana. Asta înseamnă că avem caracter”, a fost comentariul fotbalistului la finalul unei întâlniri în care a marcat golul echipei sale.

Gaz Metan este pe cale să se aleagă totuși cu niște bani în contextul în care fundașul Yuri e curtat și de CFR și Universitatea Craiova. Clujenii l-au ofertat pe fotbalist, chiar înaintea meicului direct, lucru care l-a deranjat pe Ilie Poenaru.

„E un alt caz, un lucru care mă deranjează foarte tare. Dacă CFR și Craiova și-au exprimat dorința de a-l transfera, nu e normal să încerci să îl transferi cu o zi înaintea meciului. Practicile astea au fost pe la noi și înainte, încă se mai fac…

A fost contactat de CFR, au trimis pe mail oferta. Ei au trimis pe mail de vreo săptămână o ofertă. Noi nu am acceptat-o, eu nu am fost de acord cu suma. Azi sau ieri au acceptat oferta pe care eu am transmis-o. Dar nu e normal”, a atras atenția tehnicianul Gazului.