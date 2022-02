„Ar însemna un cutremur mare în Turcia!”. Ce trebuie să facă Moruțan și Cicâldău la Galatasaray

Olimpiu Moruțan (22 de ani) și Alexandru Cicâldău (24 de ani) traversează o perioadă dificilă în tricoul formației Cim Bom Bom, care se află pe locul 15 în clasament, după 23 de meciuri!

Galatarasaray este de nerecunoscut în actualul sezon, iar parcursul de coșmar al „leilor” a dus echipa aproape de zona fierbinte a clasamentului. Obișnuită să se bată an de an pentru locurile fruntașe, vicecampioana Turciei are doar 27 de puncte acumulate, iar principalul obiectiv din acest moment este salvarea de la retrogradare.

Întrebat despre situația celor doi români de la Galatasaray, Giovanni Becali a mărturisit că ar fi un adevărat dezastru pentru ei ca echipa să părăsească Superliga Turciei. Cu toate acestea însă, agentul le-a transmis lui Moruțan și Cicâldău că trebuie să se concentreze pe ceea ce au de făcut de acum înainte și le-a cerut acestora să pună umărul la salvarea clubului.

”Aștept să câștige și ei un meci, că nu au mai câștigat de mult timp. Să stea liniștiți acolo, în mijlocul clasamentului, să se gândească că în februarie au meciuri de calificare în sferturile Europa League și, cu ajutorul lui Dumnezeu și al antrenorului, să fie la mijlocul clasamentului, să nu aibă surprize și emoții.

Altfel joci cu presiune când ești acolo jos, că se poate întâmpla ceva care înseamnă un cutremur mare în Turcia, ca Galatasaray să fie în zona retrogradării”, a declarat Giovanni Becali, citat de Digi Sport.