„Arată mai bine ca atunci când era tânăr!/ E șmecher omul!”. Gheorghe Ștefan, poreclit și „Pinalti”, apariție șoc

Gheorghe Ștefan a fost unul dintre celebrii conducători importanți din fotbalul românesc. Retragerea sa din domeniul fotbalului a fost cauzată de problemele de sănătate, dar și de cele cu legea.

Mai exact, acesta a fost finanțatorul echipei Ceahlăul Piatra Neamț. La cei 69 de ani, se pare că fostul patron arată chiar mai bine decât obișnuia în trecut.

Dezvăluirea a fost făcută chiar de un fost tehnician al echipei Ceahlăul, de 4 ori pe banca moldovenilor în era lui Gheorghe Ștefan.

„E șmecher omul!”

Marin „Magiun” Barbu, ajuns la 65 de ani, este fostul antrenor, menționat anterior, al moldovenilor. Acesta a povestit că s-a reîntâlnit cu jucătorii, dar și cu Gheorghe Ștefan, la Piatra Neamț.

„Arată mai bine ca atunci când era tânăr. Am fost la Piatra Neamț, m-am întâlnit cu foștii jucători, am făcut o miuță, am stat la un spriț. A venit și dânsul. S-a bucurat că ne-a văzut pe toți, arată foarte bine. Slăbuț, în blugi, geacă cu puf de pinguin. E șmecher omul. Îi place fotbalul, dar nu cred că va reveni.

Dacă stăm bine și ne gândim, a pătimit din cauza asta. Nu vrea să mai revină în fotbal. Le-am spus că trebuie să se mai nască un Ștefan ca să mai aibă fotbal la Piatra Neamț”, a spus Marin Barbu, potrivit as.ro.

Despre relația pe care a avut-o cu „Pinalti”, Marin Barbu a declarat pentru sursa citată următoarele:

„Am avut mereu o relație foarte bună cu Gheorghe Ștefan, chiar dacă el m-a curățat de fiecare dată, deși eu i-am făcut treaba. De două ori l-am salvat de la retrogradare, de două ori l-am promovat, de patru ori m-a curățat. M-a curățat din cauza strâmbelor care veneau de pe la Federație.

Când era mai greu, îmi spunea: Hai, mă, Marine, mă! Vino, mă, la mine, știi că de fiecare dacă ne-a mers bine. De fiecare dată când am plecat, nu am avut probleme, omul s-a achitat sută la sută. M-a durut, iei o echipă de pe 16 și termini pe 8. Omul s-a achitat de mine”.

În prezent, Ceahlăul Piatra Neamț evoluează în Liga 3. Ultimul sezon petrecut în prima scenă a fotbalului românesc, a fost sezonul 14/15, la finalul căruia moldovenii au terminat pe locul 18.