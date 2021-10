Arbitrajul, găsit vinovat după eșecul în fața FCSB-ului: „Ne-a tăiat aripile, la final ni le-a și frânt”

Chindia a fost învinsă greu de FCSB. Formația pregătită de Emil Săndoi a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 8.

Atunci, centralul Lucian Rusandru l-a eliminat pe Milan Kocic, după o intrare dură asupra lui Valentin Creţu. La faza respectivă, și Daniel Florea a fost sancționat. A primit cartonașul galben pentru proteste. La final, jucătorul de 33 de ani a răbufnit.

Acesta a atacat dur maniera de arbitraj, mai ales că FCSB a câștigat în urma unui penalty, transformat de Budescu, în ultimul minut al prelungirilor. Nici elevii lui Edi Iordănescu nu au scăpat de acuzele lui Florea.

”Am ieșit cu capul sus de pe teren. Câștigătorii morali am fost noi, am făcut tot ce a depins de noi. În privința altor lucruri, care nu țin de noi, nu avem ce să facem. Sper ca și ceilalți implicați din fenomen să-și facă treaba bine, noi încercăm să facem asta de fiecare dată. Am strâns lucrurile, am luptat până la capăt. La capătul care s-a putut.

E tragi-comic. Premergător fazei eliminării, Cornel Dinu iese accidentat după un fault clar al lui Crețu. Intrarea lui Kocic nu are intensitate. Ridică talpa, dar eu eram la 2 metri de fază, talpa trece printre picioarele adversarului. Crețu a recunoscut că nu a fost atins. Când m-am uitat la Rusandu, cred că nu mai știa câte buzunare are. La un moment dat căuta și pe la spate, și în față.

I-am zis <<Ce cauți acolo? Nu-ți bate joc de noi, nu rupe echilibrul acestui joc>>. Ne-a tăiat aripile, la final ni le-a și frânt. Până în minutul 30 nu știu dacă am avut vreun fault, vreun aut. Maniera de arbitraj au văzut-o și cei din tribună, și lumea de acasă. Putem noi să judecăm arbitrii? Noi am ieșit victorioși de pe teren, ca și cum am făcut tot ce ținea de noi”, a declarat Daniel Florea, la finalul meciului.