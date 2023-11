Arsenal a făcut scor cu Lens și a intrat în istoria Ligii Campionilor! Încă o echipă s-a calificat în optimi

Echipa engleză Arsenal a făcut spectacol în prima repriză a partidei cu Lens din runda a 5-a a Grupei B din Liga Campionilor.

Arsenal este prima echipă din istoria Ligii Campionilor care înscrie cu cinci jucători diferiți până la pauză

Formația pregătită de Mikel Arteta a deschis scorul prinm Havertz în minutul 13, după care ghinionul s-a ținut de Lens, deoarece a mai primit patru goluri, semnate de Gabriel Jesus (21), Saka (23), Martinelli (27) și Odegaard (45+1).

Arsenal a intrat în istoria competiției, devenind prima echipă care înscrie cu cinci jucători diferiți în primele 45 de minute. Ultima reușită a aparținut unui alt jucător, Jorginho, care a înscris din penalty (86).

Atsenal a bifat victoria cu numărul 100 în competiție, iar în urma acestui rezultat, a ajuns la 12p. Lens a rămas cu 5, dar PSV are 8 și, indiferent de rezultatele din ultima etapă, va juca în optimi, deoarece este avantajată de rezultatele directe cu gruparea franceză (1-1 și 1-0).

Napoli are nevoie de o remiză, acasă, cu Braga, pentru a ajunge în optimile Ligii Campionilor

În Grupa A, Bayern a obținut prima remiză după 4 victorii și, cu 13p, nu mai poate pierde primul loc. A doua echipă calificată în optimi se decide după runda a șasea, în care FC Copenhaga și Galatasaray, ambele cu 5p, se întâlnesc în meci direct (la Istanbul a fost 2-2), iar Manchester United (4p) joacă acasă cu Bayern.

Grupa C, Napoli a pierdut în deplasare în fața lui Real Madrid, cu 2-4, dar are prima șansă la calificare în optimi. Echipa italiană are 7p și în ultima etapă joacă pe teren propriu cu formația portugheză Sporting Braga (4p), pe care a învins-o în tur cu 2-1.

Napoli are nevoie de remiză pentru a se califica, dar ajunge în optimi și dacă pierde cu 0-1, deoarece la departajare funcționează regula golului marcat în deplasare.

În fine, în Grupa D, Real Sociedad și Inter Milano se află în continuare pe primele locuri, cu 11p, ambele remizând în această seară. Dacă formația iberică nu a înscris în poarta austriecilor de la RB Salzgburg, Benfica și Inter au marcat câte 3 goluri.

Rezultatele complete de azi:

Grupa A: Galatasaray – Manchester United 3-3 (marcatori: Ziyech 29, 62, Akturkoglu 71 / Garnacho 11, Fernandes 18, McTominay 55) și Bayern Munchen – FC Copenhaga 0-0. Clasament: 1. Bayern 13p, 2. FC Copenhaga 5p, 3. Galatasaray 5p, 4. Manchester United 4p. Etapa a 6-a (12 decembrie): Manchester – Bayern și FC Copenhaga – Galatasaray.

Grupa B: FC Sevilla – PSV Eindhoven 2-3 (Ramos 24, En-Nesyr 47 / Saibari 68, Gudelj 81-a, Pepi 90+2; Ocampos și Fernando, ambii de la gazde, au fost eliminați în minutele 66 și 90+8) și Arsenal – Lens 6-0 (Havertz 13, Jesus 21, Saka 23, Martinelli 27, Odegaard 45+1, Jorginho 86-p). Clasament: 1. Arsenal 12p, 2. PSV 8p, 3. Lens 5p, 4. FC Sevilla 2p. Etapa a 6-a (12 decembrie): Lens – Sevilla și PSV – Arsenal.

Grupa C: Real Madrid – Napoli 4-2 (Rodrygo 11, Bellingham 22, Paz Martinez 84, Joselu 90+4 / Simeone 9, Zambo Anguissa 47) și Sporting Braga – Union Berlin 1-1 (Djalo 61 / Gosens 42; Niakate, de la gazde, a fost eliminat în minutul 30). Clasament: 1. Real Madrid 15p, 2. Napoli 7p, 3. Sporting Brasga 4p, 4. Union Berlin 2p. Etapa a 6-a (12 decembrie): Napoli – Sporting Braga și Union Berlin – Real Madrid.

Grupa D: Benfica – Inter Milano 3-3 (Mario 5, 13, 34 / Arnautovic 51, Frattesi 58, Sanchez 72-p; Silva, de la gazde, a fost eliminat în minutul 84) și Real Sociedad – FC Salzburg 0-0. Clasament: 1. Real Sociedad 11p, Inter Milano 11p, 3. Salzburg 4p, 4. Benfica 1p. Etapa a 6-a (12 decembrie): Inter – Real Sociedad și Salzburg – Benfica.