Marius Şumudică, o nouă replică pentru Gigi Becali: „Sper să-și țină promisiunea”

Rapid ocupă locul cinci din play-off şi luptă pentru un loc de cupe europene. Giuleştenii sunt la o distanţă de patru puncte faţă de locul patru, urmând ca în această etapă să se dueleze cu Dinamo.

Marius Şumudică, un nou mesaj pentru Gigi Becali

Marius Şumudică îşi doreşte ca Gigi Becali să nu-şi menajeze jucătorii titulari, pe finalul sezonului, după ce FCSB va deveni matematic campioană. Antrenorul de la Rapid i-a transmis lui Gigi Becali că a „arbitrat” play-off-ul, ţinând cont că giuleştenii au învins-o pe Universitatea Craiova, în runda precedentă.

„Eu am zis că voi arbitra play-off-ul. Domnul Becali zice că îl arbitrează dânsul. Tot eu l-am arbitrat, până la urmă, pentru că am făcut egal la CFR și am bătut Craiova.

Am ajutat involuntar FCSB. Sper să-și țină promisiunea și, până la sfârșit, FCSB să joace cu cei mai buni jucători și să se decidă totul pe teren”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.