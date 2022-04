Artem Severyukhin a rămas fără licență în Italia, după ce a fost dat afară de Ward Racing

Artem Severyukhin (15 ani) este gata să-și asume consecințele după salutul nazist pe care l-a făcut pe podiumul de la karting. După acest incident tânărul a început să râdă incontrolabil.

Este așteptată decizia celor de la FIA, care au deschis deja o anchetă. Tânărul pilot a rămas fără licență în Italia. Aceasta este a doua sancțiune primită de pilot, după ce a fost dat afară de echipa Ward Racing.

Din cauza invaziei ruse din Ucraina, FIA nu a autorizat piloţii ruşi să concureze sub propriul drapel. Artem Severyukhin a pilotat sub steagul Italiei și a ascultat imnul acestei ţări când s-a aflat pe podium.

,,Consiliul Automobil Club Italia s-a întrunit de urgență și a luat imediat măsuri ca urmare a gestului incalificabil și inacceptabil al pilotului rus artem Severyukhin, pe podiumul cursei de karting din Portimao (Portugalia). Conducerea insituției a decis retragerea licenței pilotului, cu efect imediat. Severyukhin a arătat lipsă de respect nu doar pentru valorile universale care au insiprat sportul din lumea întreagă, ci și pentru umanitate, demnitate și drepturi civile.„, se arată în comunicat.

Automobile Club of Italy Sports Council has decided to immediately withdraw Severyukhin’s sports license and has also referred him to the Sports Justice@fia @fiakarting @FAUforYou https://t.co/gtyIjbWrbA

— ACI (@ACI_Italia) April 12, 2022